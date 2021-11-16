Юрист Уткин напомнил о возможном увеличении размера ряда штрафов для водителей

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Ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин напомнил о возможном увеличении ряда штрафов для водителей с 2022 года.
Юрист Уткин напомнил о возможном увеличении размера ряда штрафов для водителей
  • РИА Новости

«За повторное управление автомобилем без прав штраф составит 20—30 тыс. рублей или 40—60 часов обязательных работ против штрафа 5—15 тыс. рублей на текущий момент», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, езда в нетрезвом виде с ребёнком в салоне будет грозить лишением прав на три года и штрафом в размере 50 тыс. рублей (в настоящее время наказание ограничено штрафом в 30 тыс. рублей и лишением прав сроком до двух лет).

Как отметил Уткин, также повысится штраф за превышение скорости на 60—80 км/ч. На данный момент, помимо лишения прав на полгода, штраф составляет 2—2,5 тыс. рублей, а с 2022 года его размер составит 5 тыс.

При этом юрист подчеркнул, что соответствующие изменения уже были обнародованы, но фактически не были внесены в КоАП. Предполагается, что они могут вступить в силу после 1 января 2022 года. Подробности появятся к концу года, допустил он.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал советы по покупке подержанной машины.

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