В Москве благоустроят 17 прудов в 2022 году
- © портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Об этом пишет «Москва 24».
По словам Бирюкова, в список объектов, с которыми намерены работать, входят в том числе два Лианозовских пруда, каскад Лефортовских прудов, а также Гончаровский пруд.
«Водоёмы очистят от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы, высадят водную растительность и проведут восстановительное благоустройство территории», — сказал он.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве рассказали об уходе за городскими водоёмами.