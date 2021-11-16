В Москве благоустроят 17 прудов в 2022 году

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства планируют благоустроить 17 прудов в 2022 году.

Об этом пишет «Москва 24».

По словам Бирюкова, в список объектов, с которыми намерены работать, входят в том числе два Лианозовских пруда, каскад Лефортовских прудов, а также Гончаровский пруд.

«Водоёмы очистят от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы, высадят водную растительность и проведут восстановительное благоустройство территории», — сказал он.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве рассказали об уходе за городскими водоёмами.