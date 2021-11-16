В Сахалинской области рассказали о ходе программы по обеспечению сирот жильём
- РИА Новости
Как уточняет ФАН, всего в этом году в области сиротам предоставили 151 жилое помещение (61 — на стадии оформления). Все квартиры должны быть переданы детям-сиротам до конца года.
Отмечается, что в текущем году на предоставление жилья детям предусмотрено более 416 млн рублей, большая часть — из бюджета области.
Ранее kp.ru передавал, что в Красноярском крае построят 11 многоквартирных домов для детей-сирот.