В Сахалинской области рассказали о ходе программы по обеспечению сирот жильём

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В правительстве Сахалинской области сообщили, что в 2021 году жильё предоставили 151 сироте из 246. В общей сложности своё жилье получили 86% детей.
В Сахалинской области рассказали о ходе программы по обеспечению сирот жильём
  • РИА Новости

Как уточняет ФАН, всего в этом году в области сиротам предоставили 151 жилое помещение (61 — на стадии оформления). Все квартиры должны быть переданы детям-сиротам до конца года.

Отмечается, что в текущем году на предоставление жилья детям предусмотрено более 416 млн рублей, большая часть — из бюджета области.

Ранее kp.ru передавал, что в Красноярском крае построят 11 многоквартирных домов для детей-сирот.

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