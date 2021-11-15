Аэропорт Геленджика впервые обслужил более миллиона пассажиров за год
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Об этом сообщает «Кубань 24».
Миллионный пассажир вылетел из аэропорта в понедельник, 15 ноября. Им стала туристка, направлявшаяся в Москву.
«Для нас 1 млн — важный и значимый рубеж, который подтверждает, что перелёты в Геленджик пользуются спросом», — заявил гендиректор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.
По его словам, это ещё раз подтверждает важность и своевременность строительства нового терминала, который примет своих первых пассажиров в I квартале 2022 года.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что пассажиропоток в аэропорту Симферополя впервые в истории достиг показателя в 6 млн человек.