Опрос: 88% россиян заявили, что сталкивались с телефонными мошенниками
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Об этом говорится в опросе, проведённом сайтом kp.ru.
По словам 75% респондентов, им всегда удавалось распознать обманщиков во время разговора. Ещё 9% утверждают, что не всегда были так внимательны, но полученный опыт позволил им стать более бдительными.
Как рассказали 4% опрошенных, телефонным злоумышленникам не раз удавалось обмануть их доверие.
12% россиян сообщили, что ни разу не сталкивались с таким видом мошенничества.
Исследование проходило в соцсетях. Участниками опроса стали 4,1 тыс. человек.
Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.