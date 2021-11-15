В АТОР рассказали о самых популярных направлениях на новогодние праздники

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Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал о самых популярных направлениях на новогодние праздники.
В АТОР рассказали о самых популярных направлениях на новогодние праздники
  • Reuters

«Если говорить о популярных зарубежных направлениях на Новый год, то это Египет, Турция, Доминикана, Арабские Эмираты, Куба, Мальдивы. По России сейчас большей популярностью пользуются горнолыжные туры», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил Горин, самые простые правила въезда для россиян — в Мексике и Доминикане.

«В эти страны не нужен ни ПЦР-тест, ни сертификат о вакцинации», — напомнил он.

По его словам, Куба с 13 ноября отменила повторный тест, который ранее сдавали все туристы, прилетавшие на популярные курорты Каэркока и Варадэро.

«В большинстве стран, куда наши туристы путешествуют, как правило, необходим ПЦР или сертификат о вакцинации. Но в любом случае нужно всегда уточнять, правила меняются ежедневно», — добавил эксперт.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что аналитики сервиса Tvil.ru назвали самые популярные направления в России для зимнего отдыха.

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