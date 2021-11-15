В АТОР прокомментировали ситуацию с ценами на путешествия в Турцию

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с ценами на путешествия в Турцию.

«Турция традиционно дешевеет в ноябре — декабре, потому что это низкий сезон для неё. И это будет по ценам примерно так же, как Египет, может быть, даже чуть ниже — 20—25 тыс. рублей на человека на неделю», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, самыми популярными новогодними направлениями могут стать Египет, ОАЭ, Мальдивы, Доминикана, Куба и Мексика.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что аналитики сервиса Tvil.ru назвали самые популярные направления в России для зимнего отдыха.