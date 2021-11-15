В Кировской области наградили предотвративших ограбление студентов

Три девушки и двое юношей награждены Общественным советом при УМВД России по Кировской области за предотвращение попытки совершения ограбления.

Об этом пишет progorod43.

22 октября в городе Вятские Поляны на 89-летнюю местную жительницу напали в её собственной квартире. Подростки услышали крики потерпевшей, догнали и удерживали злоумышленницу до приезда полицейских, а также оказали пострадавшей первую помощь.

Как ранее передавал телеканал НТВ, в Свердловской области 17-летний студент спас семерых детей из горящего дома. За свой поступок он был награждён Следственным комитетом.