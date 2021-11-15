В Подмосковье сообщили о лидерстве региона в развитии систем переработки вторсырья
- © Правительство Московской области
Об этом пишет «Радио 1».
«Сегодня празднуется Международный день вторичной переработки. Хочу отметить, что Московская область по всем международным стандартам и тем рейтингам, которые проводили и в России, и Гринпис, уверенно занимает в стране первое место по тому, как мы развиваем систему переработки вторичного сырья», — сказал Хромушин.
Он также добавил, что регион обладает самой мощной в стране системой, перерабатывающей 7,5 млн тонн отходов из Москвы и Московской области.
Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с РЭО.