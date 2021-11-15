В Тюмени завели дело против косметолога за оказание услуг, повлёкших смерть клиентки

В Тюмени завели уголовное дело против косметолога за оказание услуг, повлёкших смерть 46-летней клиентки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального управления СК России.

«В Тюмени по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере косметологии, повлёкших смерть женщины, возбуждено уголовное дело», — заявили в ведомстве.

По версии следствия, 29 сентября косметолог в домашних условиях оказала услуги клиентке, что привело к смерти последней. Обвиняемая не имела необходимого медицинского образования и лицензии в области косметологии.

В 2020 году в Москве возбудили уголовное дело по факту смерти женщины после проведения пластической операции в одной из частных медицинских клиник.