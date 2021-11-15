В Тюмени завели дело против косметолога за оказание услуг, повлёкших смерть клиентки

Короткая ссылка
В Тюмени завели уголовное дело против косметолога за оказание услуг, повлёкших смерть 46-летней клиентки.
В Тюмени завели дело против косметолога за оказание услуг, повлёкших смерть клиентки
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального управления СК России.

«В Тюмени по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере косметологии, повлёкших смерть женщины, возбуждено уголовное дело», — заявили в ведомстве.

По версии следствия, 29 сентября косметолог в домашних условиях оказала услуги клиентке, что привело к смерти последней. Обвиняемая не имела необходимого медицинского образования и лицензии в области косметологии.

В 2020 году в Москве возбудили уголовное дело по факту смерти женщины после проведения пластической операции в одной из частных медицинских клиник.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить