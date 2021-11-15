В Подмосковье подготовят программу для школьников, посвящённую Дню воинской славы

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В Московской области подготовят программу для школьников, посвящённую Дню воинской славы, который отмечается 5 декабря.
В Подмосковье подготовят программу для школьников, посвящённую Дню воинской славы
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил губернатор Андрей Воробьёв, современные дети должны знать, что происходило в Подмосковье в годы начала Великой Отечественной войны и какой ценой удалось не допустить захвата Москвы.

Глава региона поручил разработать программу зампреду областного правительства Ирине Каклюгиной и министру по социальным коммуникациям Екатерине Швелидзе.

«Мы должны это помнить. Эта годовщина должна пройти заметно с точки зрения памяти и героизма наших предков», — сказал Воробьёв.

Ранее ОТР сообщало, что в Брянской области перезахоронили останки 43 бойцов Красной армии. Церемонии прошли в посёлке Рождественском и селе Новоямском.

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