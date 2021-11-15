«Автостат» опубликовал топ-10 самых популярных дизельных авто в России

По данным агентства «Автостат», самым популярным дизельным автомобилем в России стал Renault Duster.

Как пишет «Газета.Ru», с января по сентябрь 2021 года было реализовано 9,1 тыс. кроссоверов Renault Duster — на 113% больше, чем год назад.

Второе место занял корейский кроссовер Hyundai Santa Fe (5,8 тыс. единиц, +78%), третье — внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (5,6 тыс., +27%), четвёртое — BMW Х5 (4,1 тыс., -1%), а пятое — Kia Sorento (4,1 тыс., -1%).

Оставшиеся пять позиций в рейтинге достались BMW 5 series (3,5 тыс. штук, +27%), BMW Х6 (3,4 тыс., +36%), Mercedes-Benz GLE (3,4 тыс., +63%), BMW Х3 (3,1 тыс., +10%) и Skoda Kodiaq (3 тыс., +48%).

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.