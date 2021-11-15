В Москве рассказали о цифровизации услуг Департамента городского имущества

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что теперь 25 услуг столичного Департамента городского имущества (ДГИ) можно получить онлайн на портале mos.ru.

Об этом сообщает НСН.

По словам Ефимова, к настоящему времени более 70% государственных услуг ДГИ переведены в цифровой формат.

Заммэра подчеркнул, что цифровизация, проходящая в Москве, позволяет горожанам, представителям бизнеса и индивидуальным предпринимателям решать множество вопросов онлайн.

«Например, присвоить или аннулировать адрес земельного участка или объекта недвижимости стало возможно за восемь рабочих дней вместо десяти, внести изменения в договор аренды — за 31 день вместо 56, согласие ДГИ на проведение сделок предоставляется за 15 дней, ранее было 35», — уточнил Ефимов.

Отмечается, что с начала 2021 года в городе было обработано более 147 тыс. электронных заявок на оказание госуслуг в сфере имущества, земли и жилья.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Nation News рассказала о работе по цифровизации соцвыплат в России.