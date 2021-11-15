В Москве рассказали о цифровизации услуг Департамента городского имущества
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Об этом сообщает НСН.
По словам Ефимова, к настоящему времени более 70% государственных услуг ДГИ переведены в цифровой формат.
Заммэра подчеркнул, что цифровизация, проходящая в Москве, позволяет горожанам, представителям бизнеса и индивидуальным предпринимателям решать множество вопросов онлайн.
«Например, присвоить или аннулировать адрес земельного участка или объекта недвижимости стало возможно за восемь рабочих дней вместо десяти, внести изменения в договор аренды — за 31 день вместо 56, согласие ДГИ на проведение сделок предоставляется за 15 дней, ранее было 35», — уточнил Ефимов.
Отмечается, что с начала 2021 года в городе было обработано более 147 тыс. электронных заявок на оказание госуслуг в сфере имущества, земли и жилья.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Nation News рассказала о работе по цифровизации соцвыплат в России.