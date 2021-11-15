В Тюмени более 3,2 млрд рублей направят на улучшение жилищных условий граждан

Бюджет Тюмени на 2022 год предполагает выделение более 3,2 млрд рублей на улучшение жилищных условий жителей региона.

Практически всю сумму направят на исполнение муниципальной программы «Реализация жилищной политики на 2021—2026 годы», сообщает «Вслух.ру».

В бюджете предусмотрены расходы на снос 111 многоквартирных домов, признанных аварийными.

На переселение жильцов из непригодного жилищного фонда направят более 2,8 млрд рублей, в том числе более 2,5 млрд — в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

При этом 51,5 млн рублей направят на приобретение 17 жилых помещений для малоимущих граждан, 225,4 млн рублей — на социальные выплаты 166 молодым семьям.

Как ранее передавал телеканал «360», власти Московской области запланировали приступить к четырём проектам комплексного развития жилья за 2021 и 2022 годы.