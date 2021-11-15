В Тюмени более 3,2 млрд рублей направят на улучшение жилищных условий граждан

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Бюджет Тюмени на 2022 год предполагает выделение более 3,2 млрд рублей на улучшение жилищных условий жителей региона.
В Тюмени более 3,2 млрд рублей направят на улучшение жилищных условий граждан
  • © Егор Якин
  • РИА Новости

Практически всю сумму направят на исполнение муниципальной программы «Реализация жилищной политики на 2021—2026 годы», сообщает «Вслух.ру».

В бюджете предусмотрены расходы на снос 111 многоквартирных домов, признанных аварийными.

На переселение жильцов из непригодного жилищного фонда направят более 2,8 млрд рублей, в том числе более 2,5 млрд — в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

При этом 51,5 млн рублей направят на приобретение 17 жилых помещений для малоимущих граждан, 225,4 млн рублей — на социальные выплаты 166 молодым семьям.

Как ранее передавал телеканал «360», власти Московской области запланировали приступить к четырём проектам комплексного развития жилья за 2021 и 2022 годы.

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