Эксперт по кибербезопасности напомнил об использовании нейросети мошенниками

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Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал, что современный уровень развития технологий позволяет создать «звукового двойника» и «похитить» голос практически любого человека, чем и пользуются телефонные мошенники.
Эксперт по кибербезопасности напомнил об использовании нейросети мошенниками
  • Pixabay

Если речь идёт о достаточно хорошо обученной нейросети, то на слух, особенно при низкокачественной телефонной связи, отличить алгоритмическую речь от реальной сложно, рассказал специалист в беседе с радио Sputnik.

По его словам, источники для получения образца голоса конкретного человека могут быть разными.

«Это совершенно разные источники, начиная от записанного во время телефонного разговора голоса и заканчивая различными социальными сетями, где мы часто выкладываем видео с собой и делимся моментами жизни», — предупредил эксперт.

В связи с этим Лукацкий дал рекомендации, как обезопасить себя в случае, если вам позвонил ваш «знакомый» и попросил совершить определённые действия, в том числе финансовые. 

«Единственная рекомендация — перезвонить человеку, от имени которого осуществлялся звонок, и уточнить, действительно ли он это делал... То, что сопряжено с какими-то потенциальными потерями для нас, как правило, финансовыми или имущественными, требует перепроверки», — заключил эксперт.

Как ранее передавал сайт Newinform, в Новосибирской области перед судом предстанет группа телефонных мошенников, жертвами которой стали 47 человек.

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