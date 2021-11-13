Мэр Петрозаводска получил перелом в результате ДТП

Мэр Петрозводска Владимир Любарский сообщил, что его сбила машина, в результате чего он получил перелом.

Согласно данным ГУ МЧС по Карелии, в Петрозаводске, 12 ноября примерно в 19:34 автомобиль сбил пешехода в районе улицы Ленина.

«Друзья, этим пешеходом оказался сити-мэр. Нахожусь в палате наблюдения БСМП (больницы скорой медицинской помощи). Кажется, отделаться ушибами не удалось — заработал перелом. Жду операции», — написал Любарский на своей странице «Вконтакте».

Он призвал горожан не беспокоится, заверив, что находится «в надёжных руках».

22 января 2020 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попал в аварию, никто серьёзно не пострадал. Об этом сообщил сам глава региона в своём Instagram.