Названы самые популярные товары в Москве и Подмосковье в день шопинга

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Жители Москвы и Московской области во Всемирный день шопинга, отмечавшийся 11 ноября, активно покупали в интернете моющие средства и товары для здоровья.
Названы самые популярные товары в Москве и Подмосковье в день шопинга
  • Pixabay

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Ozon.

«Самыми популярными товарами у жителей Московского региона стали пятилитровый гель для стирки, тонометр, набор сковородок и смартфон», — заявили аналитики компании.

По данным экспертов, в четверг, когда стартовала распродажа, оборот от продаж в столице и области вырос в 3,8 раза по сравнению с аналогичным днём годом ранее, а число заказов — в 4,3 раза.

Быстрее всего спрос рос на автомобильные товары, товары для коллекционирования и антиквариат, бытовую технику и мебель.

Ранее президент и председатель совета Гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU дал рекомендации по покупкам во время распродаж.

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