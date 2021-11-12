Названы самые популярные товары в Москве и Подмосковье в день шопинга
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Ozon.
«Самыми популярными товарами у жителей Московского региона стали пятилитровый гель для стирки, тонометр, набор сковородок и смартфон», — заявили аналитики компании.
По данным экспертов, в четверг, когда стартовала распродажа, оборот от продаж в столице и области вырос в 3,8 раза по сравнению с аналогичным днём годом ранее, а число заказов — в 4,3 раза.
Быстрее всего спрос рос на автомобильные товары, товары для коллекционирования и антиквариат, бытовую технику и мебель.
Ранее президент и председатель совета Гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU дал рекомендации по покупкам во время распродаж.