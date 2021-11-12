В России продали более 345 тысяч автомобилей европейских брендов в январе — сентябре

В России продали 345,5 тыс. автомобилей европейских брендов в январе — сентябре 2021 года, что на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Наибольшей популярностью пользовался Volkswagen Polo. Реализовано 39,7 тыс. машин данной модели. Далее следуют Škoda Rapid (33,9 тыс.) и Renault Duster (29,8 тыс.). В топ-10 также попали Volkswagen Tiguan, Renault Logan, Renault Sandero, Škoda Karoq, Renault Kaptur, Renault Arkana и Škoda Kodiaq. Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал советы по покупке подержанной машины.