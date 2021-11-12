В России продали более 345 тысяч автомобилей европейских брендов в январе — сентябре

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В России продали 345,5 тыс. автомобилей европейских брендов в январе — сентябре 2021 года, что на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В России продали более 345 тысяч автомобилей европейских брендов в январе — сентябре
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью пользовался Volkswagen Polo. Реализовано 39,7 тыс. машин данной модели.

Далее следуют Škoda Rapid (33,9 тыс.) и Renault Duster (29,8 тыс.).

В топ-10 также попали Volkswagen Tiguan, Renault Logan, Renault Sandero, Škoda Karoq, Renault Kaptur, Renault Arkana и Škoda Kodiaq.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал советы по покупке подержанной машины.

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