В России продали более 345 тысяч автомобилей европейских брендов в январе — сентябре
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Наибольшей популярностью пользовался Volkswagen Polo. Реализовано 39,7 тыс. машин данной модели.
Далее следуют Škoda Rapid (33,9 тыс.) и Renault Duster (29,8 тыс.).
В топ-10 также попали Volkswagen Tiguan, Renault Logan, Renault Sandero, Škoda Karoq, Renault Kaptur, Renault Arkana и Škoda Kodiaq.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал советы по покупке подержанной машины.