Кириенко встретился с участниками финала конкурса «Большая перемена»

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретился с участниками финала конкурса «Большая перемена», который проходит в международном детском центре «Артек».
Кириенко встретился с участниками финала конкурса «Большая перемена»
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Об этом сообщает Life.ru.

Как отметил Кириенко, с помощью системы подготовки управленческих кадров в России можно получить опыт в промышленности, бизнесе и сельском хозяйстве.

«Вот хорошая система, которая сейчас: то, что сейчас президент последовательно развивает кадровый резерв. Она построена на том, что человек поработал в промышленности, его забрали и дали возможность поработать на муниципальном, региональном уровне», — сказал он.

По его словам, затем есть возможность пойти в бизнес или промышленность на более высокий уровень, после чего можно поработать в федеральном министерстве или ведомстве, набраться опыта.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в «Артеке» начался финал конкурса «Большая перемена».

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