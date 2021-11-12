В Россию приехала учиться дочь советского военнопленного, оставшегося в Афганистане

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В Россию приехала учиться Мехмангуль Нури — дочь советского солдата Сергея Краснопёрова, который в 1985 году попал в плен в Афганистане и остался жить в этой стране.
В Россию приехала учиться дочь советского военнопленного, оставшегося в Афганистане
  • РИА Новости

Нури — студентка третьего курса Уральского федерального университета (УрФУ). Первоначальный курс обучения она прошла дистанционно.

«Интернет в наших горах плохо работает, с перебоями, но большинство университетских лекций я смогла увидеть», — заявила Нури в беседе с RT.

По словам девушки, она хочет стать программистом.

На учёбу в Россию по квоте Россотрудничества Мехмангуль должна была прилететь ещё в 2020 году, но это не удалось сделать из-за пандемии.

«В университете меня приняли очень доброжелательно. Спасибо кураторам, сразу дали место в общежитии. Моя соседка по комнате Катя — она как я, у неё тоже папа русский, а мама нерусская, казашка. Мы уже подружились», — сообщила девушка.

В российских вузах для обучения иностранных студентов и аспирантов ежегодно выделяется 15 тыс. бюджетных мест. Около 350—400 из них занимали абитуриенты из Афганистана.

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