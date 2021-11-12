Автоэксперты прокомментировали динамику цен на подержанные машины в России
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru».
В ряде крупных городов рост цен оказался больше, чем в среднем по России: в Санкт-Петербурге — на 60%, в Новосибирске — на 55%, в Москве — на 54%, в Сочи — на 53%, в Казани — на 50%.
Наибольшей популярностью в 2021 году пользуется Lada Granta.
В первую пятёрку также вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Priora и Toyota Camry.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал советы по покупке подержанной машины.