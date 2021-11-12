Автоэксперты прокомментировали динамику цен на подержанные машины в России

В 2021 году подержанные автомобили (находившиеся в эксплуатации до семи лет) подорожали на 42% по сравнению с январём — октябрём 2020-го. Средняя стоимость машины составила 930 тыс. рублей, говорится в исследовании «Авито Авто».

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В ряде крупных городов рост цен оказался больше, чем в среднем по России: в Санкт-Петербурге — на 60%, в Новосибирске — на 55%, в Москве — на 54%, в Сочи — на 53%, в Казани — на 50%.

Наибольшей популярностью в 2021 году пользуется Lada Granta.

В первую пятёрку также вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Priora и Toyota Camry.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал советы по покупке подержанной машины.