В Росстандарте дали советы по заправке автомобилей

Алексей Кулешов, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), дал советы по заправке автомобилей.

«На цвет, запах и вкус плохое топливо нельзя определить. Прежде всего советую заправляться на проверенных АЗС», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, на сайте Росстандарта есть список нерадивых продавцов.

Как отметил Кулешов, если возникли сомнения, в уголке потребителя на АЗС можно найти копию паспорта качества.

«Этот документ должен быть свежим. Если ему больше месяца, есть риск, что топливо стандарту качества не соответствует», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по использованию аккумулятора в морозную погоду.