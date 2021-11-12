В Росстандарте дали советы по заправке автомобилей

Короткая ссылка
Алексей Кулешов, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), дал советы по заправке автомобилей.
В Росстандарте дали советы по заправке автомобилей
  • globallookpress.com

«На цвет, запах и вкус плохое топливо нельзя определить. Прежде всего советую заправляться на проверенных АЗС», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, на сайте Росстандарта есть список нерадивых продавцов.

Как отметил Кулешов, если возникли сомнения, в уголке потребителя на АЗС можно найти копию паспорта качества.

«Этот документ должен быть свежим. Если ему больше месяца, есть риск, что топливо стандарту качества не соответствует», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по использованию аккумулятора в морозную погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить