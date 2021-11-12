В Росстандарте дали советы по заправке автомобилей
- globallookpress.com
«На цвет, запах и вкус плохое топливо нельзя определить. Прежде всего советую заправляться на проверенных АЗС», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, на сайте Росстандарта есть список нерадивых продавцов.
Как отметил Кулешов, если возникли сомнения, в уголке потребителя на АЗС можно найти копию паспорта качества.
«Этот документ должен быть свежим. Если ему больше месяца, есть риск, что топливо стандарту качества не соответствует», — добавил эксперт.
Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по использованию аккумулятора в морозную погоду.