В Росстандарте прокомментировали ситуацию с электромобилями в стране

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Алексей Кулешов, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), прокомментировал ситуацию с электромобилями в стране.
В Росстандарте прокомментировали ситуацию с электромобилями в стране
  • РИА Новости

«По спросу среди потребителей сложно говорить. Точки «входа» — их не так много, это Дальний Восток, Калининградская область, Москва. В этих регионах имеются соответствующие лабораторные базы, где можно получить необходимые сертификационные документы», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, такие машины будут равномерно распределяться по крупным городам, где прежде всего есть спрос и планы по развитию соответствующей инфраструктуры.

«Я бы не стал говорить о разбросе по цене. Стоимость авто во Владивостоке и Москве одинаковая, с поправкой, конечно же, на доставку», — добавил Кулешов.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

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