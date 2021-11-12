СК возбудил дело по факту убийства имама мечети в Дагестане

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства имама мечети и ранения двух человек в селе Аметеркмахи в Дагестане.

«Следственным управлением... возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия), ч. 2 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Уточняется, что конфликт между 62-летним жителем села и имамом мечети возник из-за земельного спора. Мужчина из огнестрельного оружия убил духовное лицо и ранил двух человек.

Ранее в районной администрации сообщили, что напавший на имама в Дагестане мужчина убит.