СК возбудил дело по факту убийства имама мечети в Дагестане

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства имама мечети и ранения двух человек в селе Аметеркмахи в Дагестане.
СК возбудил дело по факту убийства имама мечети в Дагестане
  • РИА Новости

«Следственным управлением... возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия), ч. 2 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Уточняется, что конфликт между 62-летним жителем села и имамом мечети возник из-за земельного спора. Мужчина из огнестрельного оружия убил духовное лицо и ранил двух человек.

Ранее в районной администрации сообщили, что напавший на имама в Дагестане мужчина убит.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить