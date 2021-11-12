Наземный транспорт Москвы перешёл на зимнее расписание

Наземный транспорт Москвы с сегодняшнего дня работает по зимнему расписанию, что ознаменовалось запуском новых дополнительных автобусов и электробусов.

Об этом пишет сайт «Москва 24».

«Чтобы социальную дистанцию было проще соблюдать, на самые востребованные маршруты вышли 350 дополнительных автобусов и электробусов», — рассказал руководитель Дептранса столицы Максим Ликсутов.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта, ежедневно на улицах города совершается на 3500 рейсов больше, чем обычно.

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о развитии железнодорожной инфраструктуры в 2021 году.