Наземный транспорт Москвы перешёл на зимнее расписание
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- РИА Новости
Об этом пишет сайт «Москва 24».
«Чтобы социальную дистанцию было проще соблюдать, на самые востребованные маршруты вышли 350 дополнительных автобусов и электробусов», — рассказал руководитель Дептранса столицы Максим Ликсутов.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта, ежедневно на улицах города совершается на 3500 рейсов больше, чем обычно.
Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о развитии железнодорожной инфраструктуры в 2021 году.