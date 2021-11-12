В Подмосковье рассказали о работе по предоставлению земельных участков многодетным семьям

В 2021 году более 1,7 тыс. многодетных семей в Московской области получили бесплатные земельные участки.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минмособлимущества.

«За прошедший месяц семьям с тремя и более детьми выдали ещё 235 участков в 28 городских округах Подмосковья. Общее количество семей, обеспеченных землёй с начала года, увеличилось до 1726», — заявила глава ведомства Наталья Адигамова.

Больше всего участков в 2021 году предоставили администрации Люберец, Серпухова, Богородского округа, Химок, Коломны, Орехово-Зуевского округа и Котельников.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News напомнила о льготах для многодетных семей в России.