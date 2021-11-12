В Подмосковье рассказали о работе по предоставлению земельных участков многодетным семьям
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минмособлимущества.
«За прошедший месяц семьям с тремя и более детьми выдали ещё 235 участков в 28 городских округах Подмосковья. Общее количество семей, обеспеченных землёй с начала года, увеличилось до 1726», — заявила глава ведомства Наталья Адигамова.
Больше всего участков в 2021 году предоставили администрации Люберец, Серпухова, Богородского округа, Химок, Коломны, Орехово-Зуевского округа и Котельников.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News напомнила о льготах для многодетных семей в России.