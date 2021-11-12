В Крыму утилизировали авиабомбу времён войны

В Крыму спасатели уничтожили 500-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны, обнаруженную в море в Бахчисарайском районе.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Республике Крым.

«Сотрудниками МЧС обнаружен, идентифицирован и уничтожен взрывоопасный предмет — фугасная авиационная бомба ФАБ-500. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее сайт «Новый Севастополь» передавал, что в текущем году севастопольские водолазы подняли более 500 боеприпасов с теплохода «Жан Жорес», который затонул под Феодосией во время Великой Отечественной войны.