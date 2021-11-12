Заместитель мэра Наталья Сергунина рассказала, что в Москве учредили награду «Золотой знак ВДНХ» за достижения и существенный вклад в развитие выставки.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

По словам Сергуниной, традиция поощрять мастеров своего дела или целые трудовые коллективы за успехи и передовые разработки существовала на ВДНХ с 1939 до 1990-х годов.

«Получить медаль, как и раньше, смогут отдельные специалисты и организации, например резиденты выставки. Награда будет присуждаться за применение на ВДНХ новаторских решений и технологий, реализацию значимых проектов в сфере культуры, образования, досуга, спорта, ландшафтно-паркового оформления», — сказала заместитель мэра.

Ранее ФАН сообщало, что фонтан «Дружба народов» на ВДНХ в Москве начали готовить к зиме.