В Москве учредили награду «Золотой знак ВДНХ»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
По словам Сергуниной, традиция поощрять мастеров своего дела или целые трудовые коллективы за успехи и передовые разработки существовала на ВДНХ с 1939 до 1990-х годов.
«Получить медаль, как и раньше, смогут отдельные специалисты и организации, например резиденты выставки. Награда будет присуждаться за применение на ВДНХ новаторских решений и технологий, реализацию значимых проектов в сфере культуры, образования, досуга, спорта, ландшафтно-паркового оформления», — сказала заместитель мэра.
Ранее ФАН сообщало, что фонтан «Дружба народов» на ВДНХ в Москве начали готовить к зиме.