СК возбудил дело об убийстве по факту гибели заключённого в колонии в Саратовской области

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В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело после убийства заключённого в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.
СК возбудил дело об убийстве по факту гибели заключённого в колонии в Саратовской области
  • РИА Новости

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство») и ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении.

По данным СК, 12 ноября в ИК-7 УФСИН России по Саратовской области, расположенной в городе Красноармейске, 44-летний  заключённый в ходе конфликта с 41-летним осуждённым нанёс ему удар ножом в область плеча.

Как уточняется, от полученного ранения потерпевший скончался.

Ранее Следственный комитет России возбудил семь уголовных дел по фактам пыток заключённых в Саратовской области.

Подробнее — в материале RT.

  

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