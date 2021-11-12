СК возбудил дело об убийстве по факту гибели заключённого в колонии в Саратовской области

В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело после убийства заключённого в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство») и ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении.

По данным СК, 12 ноября в ИК-7 УФСИН России по Саратовской области, расположенной в городе Красноармейске, 44-летний заключённый в ходе конфликта с 41-летним осуждённым нанёс ему удар ножом в область плеча.

Как уточняется, от полученного ранения потерпевший скончался.

Ранее Следственный комитет России возбудил семь уголовных дел по фактам пыток заключённых в Саратовской области.

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