РЭО объявил сбор заявок на присуждение Зелёной премии

Российский экологический оператор (РЭО) запустил сбор заявок на Зелёную премию. Её присудят тем, кто внёс вклад в формирование новой модели осознанного потребления.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В рамках Зелёной премии мы оценим вклад брендов, общественных, образовательных и культурных организаций, медийных личностей и экоактивистов в формирование новой модели осознанного потребления», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Он отметил, что главная цель премии — привлечение внимания к существующим проблемам и стимулирование граждан стать более экологически активными, повышая тем самым инвестиционную привлекательность отрасли.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором.