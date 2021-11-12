РЭО объявил сбор заявок на присуждение Зелёной премии

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Российский экологический оператор (РЭО) запустил сбор заявок на Зелёную премию. Её присудят тем, кто внёс вклад в формирование новой модели осознанного потребления.
РЭО объявил сбор заявок на присуждение Зелёной премии
  • ©reo.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«В рамках Зелёной премии мы оценим вклад брендов, общественных, образовательных и культурных организаций, медийных личностей и экоактивистов в формирование новой модели осознанного потребления», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Он отметил, что главная цель премии — привлечение внимания к существующим проблемам и стимулирование граждан стать более экологически активными, повышая тем самым инвестиционную привлекательность отрасли.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов  в беседе с ФБА «Экономика сегодня»  рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором.

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