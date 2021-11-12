Автоэксперт Зиманов назвал способ предотвратить деформацию шин зимой

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Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов рассказал, что если автомобиль простоит без движения всю зиму, геометрия шин может измениться.
Автоэксперт Зиманов назвал способ предотвратить деформацию шин зимой
  • Pixabay

В беседе с радио Sputnik он пояснил, как не допустить этого.

«Если автомобиль постоит полгода на колёсах без движения, то, скорее всего, это приведёт к необратимым деформациям шин. То есть без движения автомобиля шины, условно говоря, «оквадратятся» в местах воздействия нагрузки. Когда машину оставляют на зиму в гараже, то рекомендуется раз в месяц выехать, а потом заехать, чтобы машина встала на другие точки контакта шин с поверхностью», — сказал Зиманов.

Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform рассказал, нужно ли прогревать машину летом.

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