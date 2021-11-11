В результате ДТП в Тульской области погибли два человека

На автодороге в Тульской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

«В 10:10 мск на 3-м км автодороги Богородицк — Епифань произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2110 и рейсового автобуса ПАЗ, следующего по маршруту Богородицк — Бегичево», — заявили в ведомстве.

Погибли водитель и пассажир легковой машины.

В настоящее время проводится проверка для установления деталей произошедшего.

Как ранее сообщало ФАН, в Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе.