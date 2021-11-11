В Подмосковье планируют рекультивировать 27 полигонов до 2024 года

В Московской области планируют рекультивировать 27 полигонов до 2024 года.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

Участники выездного заседания профильного комитета в Пушкине осмотрели полигон ТКО «Царёво».

Как напомнил председатель комитета Владимир Шапкин, программа по закрытию и рекультивации объектов накопленного экологического вреда началась в регионе в 2016 году. Закрыты все 39 полигонов.

«Это стало возможно благодаря открытию современных комплексов по переработке отходов, которых в области 12. Впервые средства на содержание полигонов после их рекультивации были предусмотрены в областном бюджете на 2020—2022 годы», — сказал он.

В настоящее время в Подмосковье рекультивировали 13 полигонов, до 2024 года будет решён вопрос ещё с 14. Завершить работы на всех полигонах предполагается до 2030 года.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с РЭО.