Автоэксперт призвал к предельной внимательности на дорогах во время изменчивой погоды

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Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков призвал к предельной внимательности на дорогах во время изменчивой погоды.
Автоэксперт призвал к предельной внимательности на дорогах во время изменчивой погоды
  • РИА Новости

«Мы сейчас должны уже ездить на зимней резине, это первое, обязательно. Мы должны ездить с учётом той погодной обстановки, которая сложилась, с большей дистанцией, понимая, что тормозной путь увеличится, понимая, что рядом с нами едут другие водители, которые могут об этом не думать», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, нужно помнить и о том, что на эстакадах и мостах образовывается лёд, а на дорогах слякотно.

Кроме того, отметил Кадаков, наступило время года, когда поздно светает и рано темнеет, поэтому техническое состояние автомобиля, отвечающего за хорошую обзорность, не должно вызывать нареканий.

«Фары должны работать идеально, они всегда должны быть чистыми, не забываем заливать незамерзайку, чтобы у вас всегда была обеспечена хорошая обзорность», — добавил специалист.

Ранее Кадаков в беседе с Nation News рассказал об ошибках водителей в условиях ограниченной видимости.

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