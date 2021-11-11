Автоэксперт Кадаков дал советы по использованию аккумулятора в морозную погоду

Главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков дал советы по использованию аккумулятора в морозную погоду.

В беседе с Nation News он заявил, что если жизненный цикл аккумулятора подошёл к концу и ему не хватает зимой возможности отдать энергию, то его нужно или менять, или уносить домой, или ставить машину в тёплое помещение, чтобы не было сильного промерзания.

«Дело ещё в том, что когда машина заводится и едет, то заряд идёт, но сам аккумулятор заряжается хуже. То есть расход заряда повышенный, а обратно батарея заряд принимает очень неохотно», — сказал Кадаков.

Как отметил эксперт, это и становится причиной того, что в какой-то момент автомобиль перестаёт заводиться.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал советы по покупке подержанной машины.