Автоэксперт Кадаков дал советы по использованию аккумулятора в морозную погоду

Короткая ссылка
Главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков дал советы по использованию аккумулятора в морозную погоду.
Автоэксперт Кадаков дал советы по использованию аккумулятора в морозную погоду
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он заявил, что если жизненный цикл аккумулятора подошёл к концу и ему не хватает зимой возможности отдать энергию, то его нужно или менять, или уносить домой, или ставить машину в тёплое помещение, чтобы не было сильного промерзания.

«Дело ещё в том, что когда машина заводится и едет, то заряд идёт, но сам аккумулятор заряжается хуже. То есть расход заряда повышенный, а обратно батарея заряд принимает очень неохотно», — сказал Кадаков.

Как отметил эксперт, это и становится причиной того, что в какой-то момент автомобиль перестаёт заводиться.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал советы по покупке подержанной машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить