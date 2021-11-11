Специалист Роскачества рассказал об особенностях батарей в смартфонах

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Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал об особенностях батарей в смартфонах.
Специалист Роскачества рассказал об особенностях батарей в смартфонах
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Батареи в телефонах служат разное время, но они все теряют 20% своей ёмкости после первых 300 циклов «зарядка-разрядка». Если заряжать телефон каждый день, то меньше чем через год батарея смартфона потеряет 20% своей ёмкости», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, по мере деградации химического элемента смартфон придётся подключать к зарядному устройству всё более часто.

Как отметил Кузьменко, из-за того что ресурс батареи подходит к концу, может произойти её вздутие.

«Пользоваться таким телефоном не рекомендуется. Как поведёт себя вздутая батарея, предсказать невозможно», — предупредил он.

Эксперт советует поменять батарею, как только её ёмкость серьёзно уменьшится.

Ранее главный психиатр Московской области Антон Масякин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что современные дети практически всё время проводят со смартфонами в руках, что вызывает беспокойство родителей.

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