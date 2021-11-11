Юрист рассказал, что делать, если залило квартиру

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Старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов рассказал, что делать, если залило квартиру.
Юрист рассказал, что делать, если залило квартиру
  • ©Ulrich Niehoff/Globallookpress

«Как показывает практика, некоторые россияне, пострадавшие от залива, подают сразу два иска: и к тому, в чьей квартире была авария, и к коммунальщикам», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметил Магомедов, это имеет смысл, но до подачи иска нужно выполнить все действия, результаты которых могут быть представлены в суде.

В частности, обязателен акт осмотра, подтверждающий залив. Также необходима экспертиза.

Если виновата только управляющая компания, можно направить ей досудебную претензию и копию выводов экспертизы.

Также желательно попросить, чтобы в суде приобщили в качестве доказательства ущерба не только все официальные документы, но и видео- и фотоматериалы, сделанные самим потерпевшим.

Ранее руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус в беседе с газетой «Известия» дал советы по проведению онлайн-голосования жильцов в России.

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