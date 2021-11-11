Юрист рассказал, что делать, если залило квартиру
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«Как показывает практика, некоторые россияне, пострадавшие от залива, подают сразу два иска: и к тому, в чьей квартире была авария, и к коммунальщикам», — цитирует эксперта Life.ru.
Как отметил Магомедов, это имеет смысл, но до подачи иска нужно выполнить все действия, результаты которых могут быть представлены в суде.
В частности, обязателен акт осмотра, подтверждающий залив. Также необходима экспертиза.
Если виновата только управляющая компания, можно направить ей досудебную претензию и копию выводов экспертизы.
Также желательно попросить, чтобы в суде приобщили в качестве доказательства ущерба не только все официальные документы, но и видео- и фотоматериалы, сделанные самим потерпевшим.
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