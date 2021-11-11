Юрист рассказал, что делать, если залило квартиру

Старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов рассказал, что делать, если залило квартиру.

«Как показывает практика, некоторые россияне, пострадавшие от залива, подают сразу два иска: и к тому, в чьей квартире была авария, и к коммунальщикам», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметил Магомедов, это имеет смысл, но до подачи иска нужно выполнить все действия, результаты которых могут быть представлены в суде.

В частности, обязателен акт осмотра, подтверждающий залив. Также необходима экспертиза.

Если виновата только управляющая компания, можно направить ей досудебную претензию и копию выводов экспертизы.

Также желательно попросить, чтобы в суде приобщили в качестве доказательства ущерба не только все официальные документы, но и видео- и фотоматериалы, сделанные самим потерпевшим.

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