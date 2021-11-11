В совете Гильдии маркетологов дали рекомендации по покупкам во время распродаж

Президент и председатель совета Гильдии маркетологов Игорь Березин дал рекомендации по покупкам во время распродаж.

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что распродажа «11.11» ничем не отличается от «чёрной пятницы» и предновогодних скидок.

«Потребителю надо успокоиться и не нервничать. Подумать, что ему действительно нужно, и составить список», — сказал эксперт.

Как отметил Березин, нужно определить, какую цену человек готов заплатить за товар, после чего выбрать то, что соответствует ожиданиям, и ждать, пока стоимость подойдёт к нужной отметке.

«Берите известные продукты у известного поставщика, а иначе это чревато потерями», — добавил он.

Ранее инвестиционный консультант Эрик Розенфельд, эксперт по личным финансам, автор курса по финансовой психологии и YouTube-канала «Инвестиции — это просто», в беседе с «Радио 1» объяснил смысл «чёрной пятницы».