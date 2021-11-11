В совете Гильдии маркетологов дали рекомендации по покупкам во время распродаж

Короткая ссылка
Президент и председатель совета Гильдии маркетологов Игорь Березин дал рекомендации по покупкам во время распродаж.
В совете Гильдии маркетологов дали рекомендации по покупкам во время распродаж
  • Reuters

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что распродажа «11.11» ничем не отличается от «чёрной пятницы» и предновогодних скидок.

«Потребителю надо успокоиться и не нервничать. Подумать, что ему действительно нужно, и составить список», — сказал эксперт.

Как отметил Березин, нужно определить, какую цену человек готов заплатить за товар, после чего выбрать то, что соответствует ожиданиям, и ждать, пока стоимость подойдёт к нужной отметке.

«Берите известные продукты у известного поставщика, а иначе это чревато потерями», — добавил он.

Ранее инвестиционный консультант Эрик Розенфельд, эксперт по личным финансам, автор курса по финансовой психологии и YouTube-канала «Инвестиции — это просто», в беседе с «Радио 1» объяснил смысл «чёрной пятницы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить