Жириновский подал иск в суд на «Дождь» и журналиста Давлетгильдеева
- РИА Новости
По словам пресс-секретаря, Жириновский требует взыскать с телеканала и журналиста по 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и опубликовать опровержение.
Поводом для иска стали утверждения Давлетгильдеева о домогательствах со стороны Жириновского. Журналист также повторил эти заявления в эфире «Дождя».
Жириновский считает, что были опубликованы сведения, порочащие его честь и деловую репутацию.
Как заявил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко, оснований для иска нет.
«Считаю, что никаких оснований для иска нет, но, конечно же, всё будет решено в судебном порядке, как и полагается», — приводит его заявление РИА Новости.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.