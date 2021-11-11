Жириновский подал иск в суд на «Дождь» и журналиста Давлетгильдеева

Пресс-секретарь лидера ЛДПР Владимира Жириновского подтвердил RT, что политик подал в суд на «Дождь»* и журналиста Рената Давлетгильдеева из-за обвинений в домогательствах.

По словам пресс-секретаря, Жириновский требует взыскать с телеканала и журналиста по 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и опубликовать опровержение.

Поводом для иска стали утверждения Давлетгильдеева о домогательствах со стороны Жириновского. Журналист также повторил эти заявления в эфире «Дождя».

Жириновский считает, что были опубликованы сведения, порочащие его честь и деловую репутацию.

Как заявил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко, оснований для иска нет.

«Считаю, что никаких оснований для иска нет, но, конечно же, всё будет решено в судебном порядке, как и полагается», — приводит его заявление РИА Новости.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.