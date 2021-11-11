В домах Москвы заменили почти все газовые плиты ненадлежащего качества
- © Klaus Ohlenschläger / picture alliance
- globallookpress.com
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.
Там также напомнили, что в 2020 году специалисты выявили более 200 тыс. нарушений в эксплуатации газового оборудования, после чего заменили 98,7% бытовой техники.
«Напоминаем! Срок службы газовой плиты не должен превышать 10—12 лет. Важно использовать только плиты с автоматической системой «газ-контроль». Благодаря ей подача газа прекращается при погасании пламени в горелке», — уточнили в комплексе.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о ходе реализации программы «Социальная газификация».