Ещё две квартиры разыграли среди вакцинированных от COVID-19 в Москве

Ещё две квартиры разыграли среди вакцинированных от коронавируса в Москве.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Отмечается, что в акции «Вакцина — твой ключ к здоровью» принимали участие те, кто получил первую дозу вакцины или прошёл ревакцинацию с 1 по 7 ноября.

Победителей определили с помощью генератора случайных чисел.

Квартиры разыгрывают каждую среду до 24 ноября. Принять участие в розыгрыше могут обладатели московского полиса ОМС.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.