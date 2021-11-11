Бочкарёв: на западе Москвы начался основной этап строительства депо «Аминьевское»

На западе Москвы начался основной этап строительства электродепо «Аминьевское», предназначенного для обслуживания Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На стройплощадке будущего депо «Аминьевское», которое будет обслуживать поезда БКЛ, завершены работы подготовительного периода — строители закончили демонтаж существующих сооружений, ведут активные земляные работы и приступили к основному этапу работ», — сказал он.

Как отметил заместитель мэра, депо разместится на территории площадью свыше 15,7 га на месте бывшей промзоны с западной стороны улицы Генерала Дорохова.

«Строительство нового депо позволит обеспечить необходимый график движения поездов и создаст дополнительные мощности для ночного отстоя и ремонта подвижного состава БКЛ. Всего здесь предполагается возвести более 40 зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания поездов», — отметил Бочкарёв.

Кроме того, в настоящее время продолжается проходка тоннеля соединительной ветки от Большой кольцевой линии Московского метрополитена к строящемуся депо. По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, пройдена уже большая часть тоннеля.

«Строительство тоннеля, который пройдёт от переходной камеры между станциями «Аминьевская» и «Давыдково», ведёт щит «Эсмина», уже пройдено почти 600 м из примерно 800 запланированных», — уточнил он.

Кравцов добавил, что в настоящее время здесь продолжается устройство ограждающих конструкций из буросекущих свай.

«Они уже тоже находятся на высоком уровне готовности», — рассказал он, отметив, что всего Большое кольцо подземки будут обслуживать три электродепо: действующее «Замоскворецкое» на юге и новые депо «Нижегородское» на востоке и «Аминьевское» на западе БКЛ.

Большая кольцевая линия является самым масштабным проектом столичного метростроения, длина БКЛ составит 70 км, на ней разместится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров. Ещё девять новых и одну реконструированную станцию планируется ввести до конца года.