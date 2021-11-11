Володин назвал двойными стандартами отношение ЕС к ситуации с мигрантами на границе Польши

Причиной миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии является многолетний политический курс США и Евросоюза в отношении Ближнего Востока. При этом Брюссель не спешит помогать Минску, как это делалось в отношении Турции или Италии, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Большая часть беженцев ― выходцы из стран, куда вводились войска НАТО, чтобы строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты. Ливия, Ирак, Сирия ― ни одно из этих государств не выиграло от международной экспансии Запада. И теперь граждане этих стран вынуждены искать убежище», — говорится в заявлении спикера Госдумы.

Как отметил политик, Польша с согласия ЕС и вопреки гуманистическим ценностям «применила газ и огнестрельное оружие против людей», а заявлений с осуждением «подобных радикальных действий» не слышно.

«Вместо этого бряцают оружием и грозят санкциями Белоруссии. Что это, если не двойные стандарты?» — сказал Володин.

Россия, со своей стороны, будет поддерживать Белоруссию, «которая оказалась в непростой ситуации, столкнувшись с наплывом мигрантов», добавил он.

«Обязательно поднимем этот вопрос на предстоящей сессии Парламентского собрания союза Беларуси и России», — сказал председатель Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.