ОНК: экстрадированный с Кипра израильтянин не признаёт вину и требует встречи с консулом

Гражданин Израиля Роман Шалумов, экстрадированный по запросу России с Кипра по обвинению в незаконном обороте наркотиков, свою вину не признаёт и просит израильского консула в Москве срочно посетить его в СИЗО 4 УФСИН Москвы. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

Срочность своей просьбы о консульской помощи Шалумов объясняет тем, что в ближайшее время его могут отправить из Москвы в Краснодар — по месту предполагаемого преступления.

«Роман Шалумов разыскивался российскими правоохранительными органами по обвинению, связанному с незаконным оборотом наркотиков, возбужденному ещё 2010 году», — напомнил член ОНК.

Шалумов утверждает, что тогда ему было 16 лет, и в отношении него никаких мер, ограничивающих свободу передвижения, судом наложено не было — ни домашнего ареста, ни подписки о невыезде.

«Я тогда уехал в Израиль, летел совершенно легально», — цитирует правозащитник Шалумова, который утверждает, что за эти годы успел отслужить в израильской армии.

В 2017 году он приехал на Кипр, где и был арестован Интерполом по запросу из России.

В России израильтянина поместили в двухместную камеру с холодильником.

«В кипрской тюрьме я тоже сидел в двухместной камере, но там были телевизор и игровая приставка PlayStation, которой можно было пользоваться хоть круглосуточно», — сказал Шалумов.

В столичном СИЗО Шалумов ждёт помощи израильского консула.

«Вины я, конечно, не признаю. В документах дела балаган какой-то, там я пропавший без вести и по национальности кабардинец», — заявил арестованный в беседе с членами ОНК.

При этом обвиняемый опасается, что никакого судебного разбирательства в отношении него в России «не будет вовсе», поскольку в отношении других фигурантов дела приговор уже был вынесен и его осудят по преюдиции (обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без проверки доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением. — RT).