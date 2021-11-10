Самарская область приняла почти 1,6 млн туристов в 2021 году

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Самарскую область посетили почти 1,6 млн туристов по итогам девяти месяцев 2021 года, что на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Самарская область приняла почти 1,6 млн туристов в 2021 году
  • Pixabay

Об этом сообщает volga.news.

«В 2021 году состоялся ряд значимых мероприятий по продвижению туристских возможностей Самарской области. Мы рассказали о регионе в Екатеринбурге, Уфе, Тюменской, Пермской областях», — заявил замминистра Артур Абдрашитов, руководитель Департамента туризма Минкультуры региона.

По его словам, область участвовала в международных туристических выставках, активно использовался механизм продвижения через федеральные телеканалы.

«За период с июля по сентябрь 2021 года в регионе побывало более 50 представителей туристических компаний, которые формируют туры в Самарскую область», — отметил Абдрашитов.

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