Самарская область приняла почти 1,6 млн туристов в 2021 году
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Об этом сообщает volga.news.
«В 2021 году состоялся ряд значимых мероприятий по продвижению туристских возможностей Самарской области. Мы рассказали о регионе в Екатеринбурге, Уфе, Тюменской, Пермской областях», — заявил замминистра Артур Абдрашитов, руководитель Департамента туризма Минкультуры региона.
По его словам, область участвовала в международных туристических выставках, активно использовался механизм продвижения через федеральные телеканалы.
«За период с июля по сентябрь 2021 года в регионе побывало более 50 представителей туристических компаний, которые формируют туры в Самарскую область», — отметил Абдрашитов.
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