Аналитики заявили о снижении цен на премиальные новостройки в Москве в III квартале

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Средняя стоимость квадратного метра в новостройках премиум-класса в Москве снизилась на 7% в III квартале 2021 года, заявили в компании «Метриум».
Аналитики заявили о снижении цен на премиальные новостройки в Москве в III квартале
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает газета «Известия».

В июле — сентябре продавалось 2,2 тыс. премиальных квартир и апартаментов. К началу октября они стоили в среднем 670 тыс. рублей за квадратный метр. В II квартале — 719 тыс. Годом ранее стоимость составляла 608 тыс. рублей.

Отмечается, что премиум-класс — единственный сегмент столичного рынка новостроек, в котором зафиксировали удешевление «квадрата» за последние три месяца.

Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Радио 1» назвал лидеров рынка жилья по стоимости квадратных метров в России.

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