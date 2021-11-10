В Ленобласти учредили знак отличия для волонтёров

Короткая ссылка
В Ленинградской области учредили знак отличия для волонтёров. Первые награды будут вручены в Международный день добровольцев, который отмечается 5 декабря.
В Ленобласти учредили знак отличия для волонтёров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Постановление «Об учреждении награды — знака отличия Ленобласти «За вклад в развитие добровольческого движения региона» подписал губернатор Александр Дрозденко.

«Сегодня в Ленинградской области помогают более 12 тыс. волонтёров. Они регулярно вносят свой вклад в развитие нашего региона. Добровольцы заботятся о ветеранах, оказывают помощь маломобильным гражданам, активно участвуют в экологических проектах, очищают реки и озёра», — заявила депутат Госдумы, лидер движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области открылась «Школа волонтёров наследия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить