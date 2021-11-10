В Ленобласти учредили знак отличия для волонтёров

В Ленинградской области учредили знак отличия для волонтёров. Первые награды будут вручены в Международный день добровольцев, который отмечается 5 декабря.

РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз. Постановление «Об учреждении награды — знака отличия Ленобласти «За вклад в развитие добровольческого движения региона» подписал губернатор Александр Дрозденко. «Сегодня в Ленинградской области помогают более 12 тыс. волонтёров. Они регулярно вносят свой вклад в развитие нашего региона. Добровольцы заботятся о ветеранах, оказывают помощь маломобильным гражданам, активно участвуют в экологических проектах, очищают реки и озёра», — заявила депутат Госдумы, лидер движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова. Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области открылась «Школа волонтёров наследия».