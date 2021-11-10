В Ленобласти учредили знак отличия для волонтёров
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
Постановление «Об учреждении награды — знака отличия Ленобласти «За вклад в развитие добровольческого движения региона» подписал губернатор Александр Дрозденко.
«Сегодня в Ленинградской области помогают более 12 тыс. волонтёров. Они регулярно вносят свой вклад в развитие нашего региона. Добровольцы заботятся о ветеранах, оказывают помощь маломобильным гражданам, активно участвуют в экологических проектах, очищают реки и озёра», — заявила депутат Госдумы, лидер движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области открылась «Школа волонтёров наследия».