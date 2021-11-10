Упрощено получение мер поддержки от РЭО для инвестиционных проектов

Упрощён процесс оказания мер поддержки, предоставляемых со стороны Российского экологического оператора (РЭО) инвестиционным проектам до 1 млрд рублей. Теперь решение об одобрении сделок станет принимать правление компании.

Об этом сообщает телеканал «360».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«РЭО перешёл к активному оказанию мер поддержки отрасли обращения с ТКО. В 2021 году Российский экологический оператор проинвестирует 6,2 млрд рублей в 13 объектов в 11 регионах. Принятое решение позволяет ускорить предоставление мер поддержки, особенно по проектам с относительно небольшой инвестиционной ёмкостью», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях Зелёного рейтинга, созданного совместно с Российским экологическим оператором.