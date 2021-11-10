Упрощено получение мер поддержки от РЭО для инвестиционных проектов
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Об этом сообщает телеканал «360».
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«РЭО перешёл к активному оказанию мер поддержки отрасли обращения с ТКО. В 2021 году Российский экологический оператор проинвестирует 6,2 млрд рублей в 13 объектов в 11 регионах. Принятое решение позволяет ускорить предоставление мер поддержки, особенно по проектам с относительно небольшой инвестиционной ёмкостью», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.
Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях Зелёного рейтинга, созданного совместно с Российским экологическим оператором.