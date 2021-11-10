Сбивший насмерть росгвардейца в Петербурге заявил, что педаль газа нажал от испуга

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Сбивший насмерть в Петербурге сотрудника Росгвардии Алексей Покрепо заявил, что нажал педаль газа от испуга.
Сбивший насмерть росгвардейца в Петербурге заявил, что педаль газа нажал от испуга
  • РИА Новости

«Педаль газа я нажал от испуга. Я не понял, что меня задерживают, и всё время в пути звонил 112. Потом остановился и ждал, от преследования не уходил», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Утром 9 ноября в Петербурге сотрудник Росгвардии погиб в ходе оперативно-разыскных мероприятий по задержанию группы лиц, причастных к совершению мошенничества.

Он скончался от телесных повреждений, полученных в результате умышленного наезда автомобиля.

Погибший сотрудник — старший оперуполномоченный СОБР «Гранит» подполковник полиции Евгений Захаров.

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