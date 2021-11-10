Более 13 тысяч предпринимателей Москвы получили субсидии на онлайн-рекламу в Яндексе

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В пресс-службе московского Департамента предпринимательства и инновационного развития со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину сообщили, что благодаря совместной программе правительства Москвы и компании «Яндекс» свыше 13 тыс. столичных предпринимателей получили субсидии на размещение онлайн-рекламы.
Более 13 тысяч предпринимателей Москвы получили субсидии на онлайн-рекламу в Яндексе
  • Pixabay

Об этом пишет сайт «Аргументы и факты».

Сообщается, что благодаря проекту столичной мэрии и «Яндекса», представители малого бизнеса могли размещать рекламу в сервисах IТ-гиганта за 10% от её стоимости. Программа функционировала с весны 2021 года до конца октября.

Как пояснила Наталья Сергунина, проект был запущен в целях поддержки бизнеса на фоне пандемии.

Как ранее сообщала НСН, в Московской торгово-промышленной палате рассказали о мерах поддержки предпринимателей.

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