Более 13 тысяч предпринимателей Москвы получили субсидии на онлайн-рекламу в Яндексе
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Об этом пишет сайт «Аргументы и факты».
Сообщается, что благодаря проекту столичной мэрии и «Яндекса», представители малого бизнеса могли размещать рекламу в сервисах IТ-гиганта за 10% от её стоимости. Программа функционировала с весны 2021 года до конца октября.
Как пояснила Наталья Сергунина, проект был запущен в целях поддержки бизнеса на фоне пандемии.
Как ранее сообщала НСН, в Московской торгово-промышленной палате рассказали о мерах поддержки предпринимателей.